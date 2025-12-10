Мирра Андреева, Соболенко, Александрова, Самсонова, Шнайдер сыграют в Брисбене
Стал известен состав участниц WTA 500 в Брибене, который пройдет c 4 по 11 января.
Там планируют сыграть:
- Арина Соболенко;
- Аманда Анисимова;
- Елена Рыбакина;
- Мирра Андреева;
- Екатерина Александрова;
- Людмила Самсонова;
- Диана Шнайдер;
- Вероника Кудерметова;
- Анна Калинская;
- Анастасия Павлюченкова.
Полный список здесь.
