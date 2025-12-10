Соболенко не планирует менять гражданство: «Хочу играть за Беларусь ради детей, которые смотрят на меня и вдохновляются»
Первая ракетка мира Арина Соболенко в интервью Пирсу Моргану заявила, что не рассматривает смену гражданства. Белоруска – четырехкратная чемпионка «Больших шлемов».
«Всегда с гордостью представляла свою небольшую страну и знаю, что для многих детей там я пример для подражания. Смена гражданства не входит в мои планы. Я не хочу предавать этих ребят. Хочу играть за Беларусь ради детей, которые смотрят на меня и вдохновляются. Надеюсь, мой пример покажет им, что они тоже могут пройти свой путь и многого добиться», – сказала Соболенко.
