Кириос поделился ожиданиями от "Битвы полов" с Соболенко

Ник Кириос: «У Соболенко первая подача лучше, чем у некоторых мужчин в туре. Легкой прогулки точно не будет»
Ник Кириос поделился настроем на выставочный матч с Ариной Соболенко. Они проведут «Битву полов» 28 декабря в Дубае.
«Я прекрасно понимаю, что Арина очень опасная соперница для многих игроков топ-100. Чтобы выиграть, мне самому придется выложиться по полной. У меня был непростой период в карьере, поэтому не сомневаюсь, что Арина может меня обыграть. Это будет отличное шоу, и я уверен, что оно вызовет куда больший интерес, чем многие матчи регулярного сезона ATP-тура. Для меня честь разделить с ней корт. Уверен, что буду нервничать: встреча с Соболенко – серьезный вызов, но одновременно и огромная мотивация. У Арины первая подача лучше, чем у некоторых мужчин в туре. Легкой прогулки точно не будет», – сказал Кириос в интервью Пирсу Моргану.
