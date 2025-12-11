Теннисиста дисквалифицировали на 20 лет

Бывшая 488-я ракетка мира французский теннисист Кентен Фольо получил 20-летнюю дисквалификацию за организацию договорных матчей. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В ходе расследования ITIA выяснилось, что 26-летний Фольо был центральной фигурой в сети игроков, действовавших от имени синдиката по договорным матчам. Всего было выявлено 27 нарушений Программы по борьбе с коррупцией в теннисе. Среди них подтасовка результатов матчей, получение денег за недостаточные усилия в целях ставок, предложение денег другим игрокам за договорные матчи, уничтожение улик.

Помимо дисквалификации, Фольо был оштрафован на $ 70 тыс. и обязан возместить коррупционные платежи на общую сумму более $ 44 тыс.