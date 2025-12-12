Алькарас назвал одну из главных целей в новом сезоне

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что считает победу на Australian Open — 2026 одной из главных целей в предстоящем сезоне.

«Сейчас начинается моя предсезонная подготовка, я очень рад этому, хочу хорошо поработать и максимально подготовиться физически и психологически. Моя цель на 2026 год — Австралия. Хорошо, что это первый турнир в году. Мы постараемся быть максимально хорошо подготовленными, чтобы показать хороший уровень и, надеюсь, достичь желаемой цели. Думаю, что показывал очень хороший теннис в Австралии, просто мне не хватало последнего шага, чтобы пройти дальше. Верю и надеюсь, что в этом году всё будет по-другому», – приводит слова Алькараса The Tennis Gazette.

Australian Open — 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля.