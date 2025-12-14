Мирра Андреева признана лучшей теннисисткой 2025 года в России

Девятая ракетка мира 18-летняя теннисистка Мирра Андреева стала победительницей премии «Русский кубок» и была признана лучшей российской теннисисткой 2025 года.

© Чемпионат.com

Церемония награждения проходила в Москве. Андреева не присутствовала на мероприятии, за неё награду получил один из первых тренеров Мирры Артём Дерепаско.

«Большое спасибо, что выбрали меня теннисисткой года. Очень приятно получить эту награду, потому что было проделано очень много сложной работы. Этот приз для меня — очень большой бонус. Хотелось бы присутствовать лично на этой премии, но за меня получит награду очень важный человек», — приводит слова Андреевой «РИА Новости Спорт».

В 2025 году Мирра Андреева выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). На турнирах «Большого шлема» дважды доходила до четвертьфиналов — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.