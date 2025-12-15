Мирре Андреевой советуют отказаться от игры в паре

В 2025 году юная россиянка суммарно провела 100 матчей.

Кажется, пришла пора пожертвовать выступлениями в дуэте.

Старт нового сезона всё ближе – до первого женского турнира остаётся всего три недели! Уже 4 января в Брисбене начнётся «пятисотник» с участием Аманды Анисимовой, Елены Рыбакиной и, что особенно приковывает внимание, Мирры Андреевой!

Юная россиянка вновь войдёт в сезон с первого же турнира – так она делает третий год подряд. В 2024-м в Брисбене Мирра дошла до четвертьфинала, а в 2025-м – до полуфинала в одиночке, выиграв также титул в паре с Дианой Шнайдер. Каждый раз – вполне удачное и весьма показательное начало года.

Но ближайшие два-три сезона – определяющие в только набирающей обороты карьере Андреевой. И нам – болельщикам, журналистам – стоит отнестись к ним с той же бережностью и чуткостью, что и самой Мирре.

О будущем Андреевой на протяжении нескольких сезонов говорят многие. Всё сводится к тому, что недавно сказал о россиянке бывший теннисист Люк Савилл.

«Я большой поклонник Мирры. Думаю, она одна из самых перспективных теннисисток в мире. Она очень хороша на любом покрытии, очень разносторонняя, играет по всему корту и, мне кажется, всё лучше и лучше справляется с важными моментами», — приводит слова Савилла пресс-служба Australian Open.

Потенциал у Мирры и правда колоссальный. И как же важно с ним правильно обращаться. Однако вторая половина сезона-2025 показала, что порой эта сила выходит из-под контроля как самого игрока, так и его команды.

Год получился насыщенный: 56 матчей в одиночке (40 побед и 16 поражений) и 44 – в паре (29/15). Ровно 100 матчей лишь во втором полноценном сезоне на взрослом уровне.

Ход слегка рискованный, но, если судить по результатам, подаривший свои значимые результаты. В одиночке: два титула на «тысячниках», четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, пятая строчка в рейтинге по ходу года. В паре: два титула, полуфинал «Ролан Гаррос», дебют на Итоговом турнире.

Детально разбирать кризис, который настиг Мирру уже этим летом, не будем. Но всё идёт к тому, что корень проблем не в первых неудачах Андреевой в одиночке. Он глубже – в парных выступлениях, которые должны были сыграть Мирре на руку. Однако о том, что что-то идёт не так, ещё в середине года стала задумываться тренер россиянки Кончита Мартинес. Так или иначе, подобным инсайдом поделилась олимпийская чемпионка Елена Дементьева.

«Кончита Мартинес в середине сезона настаивала, чтобы Мирра перестала играть в паре, пропускала какие-то турниры, сконцентрировалась на одиночке. Первый сезон, большие нагрузки, наверное, она не смогла повлиять на решение Мирры. Но, как говорила, это сложно, когда получается в паре [отказаться от участия]. Иногда это действительно тебе в помощь: можешь разыграться, привыкнуть к покрытию. Порой это хорошее утешение после того, как ты рано вылетел в одиночном турнире. Это очень сложное решение, ты никогда не знаешь, как далеко пройдёшь по сетке, и делать ставку только на одиночку — очень сложно, рискованно».

Большинство легенд прошлого и действующих теннисисток относится к паре именно как к возможности отработать то, что пойдёт на пользу в одиночке. Но и этой дополнительной нагрузке нужен лимит. Иначе к концу сезона можно обнаружить себя уставшим, в ментально разбитом состоянии. И со 100 матчами за год на счету.

Пока неизвестно, как Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут в следующем году распределять нагрузку в паре и одиночке. Пока информации ни о расставании, ни о продолжении работы не приходило.

Однако самым надёжным и полезным решением будет отодвинуть пару на второй план. А может, даже и на третий. Ближайшие несколько сезонов заложат критически важный фундамент: определят, как соперницы будут воспринимать Мирру и как она сама с собой будет ладить на корте. Регулярно давать слабину и проявлять уязвимость уже не получится. Нужно быть собранной, уверенной, жадной до побед. А в измотанном состоянии так себя настроить не удавалось ещё никому.

Так что пришло время пожертвовать парой. В каких объёмах – вопрос тонкий. И ответ на него доступен только тренерам Андреевой. Для нас же лучшие ожидания от неё на следующий сезон – совсем не ждать высоких результатов. Никаких. Дать Мирре расти в своём темпе, а главное – в спокойствии и с минимумом давления. Насколько это возможно в спорте высших достижений.