ATP обновил правила проведения матчей при жаре

Совет директоров Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP) утвердил новый регламент, касающийся проведения матчей во время жары, сообщается на сайте ATP.

Правило вступает в силу с сезона‑2026. Оно основано на показателе температуры по влажному термометру (WBGT) и вводит четкие пороговые значения для мер по охлаждению и приостановке игры в матчах из трех сетов в одиночном разряде.

Любой теннисист может запросить 10‑минутную паузу на охлаждение после второго сета, если температура влажного термометра достигнет 30,1 градуса по Цельсию. Во время перерыва игроки могут попить, переодеться, принять душ и получить консультацию тренера. Если температура превысит 32,2 градуса, игра будет приостановлена.