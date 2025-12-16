Тарпищев: Хачанову мешало то, что он хороший семьянин

Шамиль Тарпищев считает, что на результаты Карена Хачанова повлияло его отношение к семье.
– Как оцениваете прогресс Хачанова? Было ощущение, что несколько лет фактически у него был застой.
– Этот застой связан с тем, что он очень хороший семьянин. Даже в пандемию сидел с семьей, никуда не рвался. У него на первом месте тыл. И это мешало его прогрессу, начиная с пандемии. Вместо каких‑то турниров он предпочитал быть дома.
Сейчас у него открылось второе дыхание, до середины года играл очень прилично. Но потом помешала травма. Последние матчи Карен играл вполне ничего. Реально прибавил, — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».
Олега Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
Лапорта – в суде по делу Негрейры: «Барса» не влияла на результаты соревнований. Это спланированная кампания, чтобы опорочить славный период нашей истории»
Макс Ферстаппен: «То, что мы проиграли чемпионат с разницей всего в 2 очка не имеет значения. Это как с беременностью»
Олега Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
Лапорта – в суде по делу Негрейры: «Барса» не влияла на результаты соревнований. Это спланированная кампания, чтобы опорочить славный период нашей истории»
Макс Ферстаппен: «То, что мы проиграли чемпионат с разницей всего в 2 очка не имеет значения. Это как с беременностью»