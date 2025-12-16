Кудерметова рассказала о давлении журналистов на Мертенс

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что бельгийские журналисты оказывали давление на Элисе Мертенс, с которой она выступает в парном разряде.

© Чемпионат.com

«В 2022 году, когда мы с ней начали играть, эта ситуация началась, и многие местные журналисты спрашивали у Элисе: «Как ты можешь играть с русской?» Она отвечала, что у неё в приоритете спорт, результат, что мы спортсмены, а Вероника такая же, как и была вчера. И после этого таких вопросов не поступало. Благодарна ей за такое отношение», — приводит слова Кудерметовой «Бизнес Оnline».

Главным достижением интернационального дуэта стал титул на Уимблдоне. Вероника впервые стала чемпионкой турнира «Большого шлема». Также Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый чемпионат WTA, за что заработали по $ 533 500.