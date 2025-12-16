Бублик сравнил баскетболистов «Зенита» с теннисистами

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сравнил баскетболистов санкт-петербургского клуба «Зенита» с теннисистами.

Так, по мнению Бублика, третья ракетка мира Александр Зверев схож по типажу с 25-летним хорватским центровым Лукой Шаманичем, а американский форвард Ливай Рэндольф имеет общие черты с болгарским теннисистом Григором Димитровым (38-я ракетка мира).

Кроме того, Александр посчитал новичка «Зенита» Ноа Вонле и 18-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова, а также 26-летнего защитника Владислава Емченко и вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера подобными друг другу.

И в конце Бублик сравнил разыгрывающего защитника Ненада Димитриевича с чемпионом US Open — 2021, 13-ю ракетку мира Даниилом Медведевым.