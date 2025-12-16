Названа причина, по которой российские теннисистки меняют гражданство

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала переход теннисистки Полины Кудерметовой в сборную Узбекистана.

«Те, кто уезжают сейчас, это не первые номера сборной России. В составе нашей национальной команды эти теннисистки просто не попадут на Олимпиаду из-за высокой конкуренции. Поэтому они ищут возможность выступить на Играх под флагом другой страны. Они это делают ради Олимпиады 2028 года», – заявила Журова.

Ранее стало известно, что 104-я ракетка мира и уроженка Москвы Полина Кудерметова будет представлять Узбекистан на международных соревнованиях. За свою карьеру спортсменка победила на девяти турнирах ITF. Её сестра Вероника продолжает выступать за Россию и находится на 30-й позиции в рейтинге.

Кудерметова стала третьей российской теннисисткой, перешедшей в сборную Узбекистана за последние месяцы, после Камиллы Рахимовой (55-я в рейтинге WTA) и Марии Тимофеевой (143-я).