Объявлены турниры года по версии WTA

Цинциннати, Чарлстон и Гонконг – турниры года по версии WTA

WTA объявила победителей в номинации «Турнир года», которых определили игроки.

Голосование прошло в трех категориях:

  • WTA 1000 – Цинциннати;
  • WTA 500 – Чарлстон;
  • WTA 250 – Гонконг.

Тысячник в Цинциннати впервые признан лучшим в своей категории, соревнования в Чарлстоне четвертый раз подряд, в Гонконге – второй.

