Медведев в паре с Бопанной одержал третью победу подряд в Мировой теннисной лиге

13-я ракетка мира Даниил Медведев и индийский теннисист Рохан Бопанна обыграли дуэт Дакшинесвар Суреш-Экамбарам (Индия)/Ник Кирьос (Австралия) в матче Мировой теннисной лиги (WTL), турнир проходит в Бангалоре (Индия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:6).

© Чемпионат.com

Медведев принимает участие в турнире в составе команды «Фэлконс», в которую, помимо россиянина, также входят индийцы Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли, а также Магда Линетт из Польши.

В 2025 году Даниил Медведев взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия). По итогам сезона россиянин не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.