Теннисистка Осака ушла из собственного спортивного агентства

Осака ушла из собственного спортивного агентства и вернулась к IMG (Бен Ротенберг)
Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака прекратила сотрудничество с агентом Стюартом Дьюгидом, пишет журналист Бен Ротенберг. Они работали вместе с 2016-го, а в 2022-м основали спортивное агентство Evolve.
По информации Ротенберга, японка покинула собственное агентство и с 2026-го снова будет сотрудничать с IMG.
В настоящее время Evolve представляет интересы Арины Соболенко, Анны Калинской, Ника Кириоса, Онс Жабер, Теренса Атмана, Евы Лис и Ивы Йович. Кроме того, агентство занимается организацией декабрьской «Битвы полов».
