«Он был моим образцом для подражания». Ходар — о восхищении Надалем

Испанский теннисист Рафаэль Ходар, одержавший победу в матче группового турнира молодёжного Итогового турнира над соотечественником Мартином Ландалус-Лакамброй, прокомментировал свою победу и заявил, что присутствие на турнире Рафаэля Надаля значит для него многое.

Несмотря на эту победу, Ходару не удалось выйти в полуфинал — он занял в своей Синей группе третье место.