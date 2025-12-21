Оценены шансы Медведева выиграть турнир Большого шлема в 2026 году

Букмекеры оценили шансы российского теннисиста Даниила Медведева выиграть турнир Большого шлема (ТБШ) в 2026 году. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению специалистов, максимальные шансы у Медведева будут на Australian Open (АО). На победу россиянина на этом турнире можно поставить с коэффициентом 20,00.

Наименьшие шансы у Медведева на «Ролан Гаррос», его успех там оценивается коэффициентом 65,00. Триумф Медведева на US Open оценивается коэффициентом 35,00, а на Уимблдоне — 40,00.

Медведев на данный момент занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин в 2021 году выиграл US Open.