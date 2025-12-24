Даниил Медведев выступит на выставочном турнире за неделю до Australian Open

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступит на выставочном турнире выступит на выставочном турнире 1 Point Slam, который состоится 14 января.

© Чемпионат.com

Также на турнир, который пройдёт в Австралии за неделю до Australian Open в формате плей-офф, заявились Янник Синнер, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Наоми Осака, Жасмин Паолини, Чжэн Циньвэнь, Кори Гауфф и Ига Швёнтек.

В сезоне-2025 Даниил Медведев взял один титул, одержав победу на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для теннисиста 21-м в карьере для и первым — за два года и пять месяцев.