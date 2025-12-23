Теннисистка пропустит первую часть сезона из-за заморозки яйцеклеток

Экс-седьмая ракетка мира Даниэль Коллинс объявила, что пропустит первую часть сезона.
«Хочу дать небольшой апдейт – многие спрашивали. В последние месяцы я брала паузу, чтобы восстановиться после травмы спины, полученной в конце сезона. Параллельно я прошла несколько процедур по заморозке яйцеклеток🥳🥚 – это был один из самых интересных опытов в моей жизни, хотя гормональная терапия далась ###### непросто🤣🎢. Мне очень повезло с друзьями, которые поддерживали и помогали в этот период🤍. Впереди еще одна процедура. С учетом всего этого я не буду выступать в первой части сезона. При этом вы увидите меня в другой роли – на Tennis Channel🎤. Пока это все, чем я готова поделиться. Продолжение будет😉».
