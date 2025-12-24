Семь россиянок выступят в квалификации Australian Open

Семь российских теннисисток вошли в заявку на квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии, сообщает пресс‑служба турнира.

В список включены Анастасия Захарова, Алина Чараева, Полина Яценко, Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 12 января по 1 февраля.

Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является американка Мэдисон Киз, которая обыграла в решающем матче Арину Соболенко из Белоруссии.