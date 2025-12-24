41-летняя Звонарева сыграет на турнире Australian Open

41-летняя Вера Звонарева примет участие в Australian Open-2026. Россиянка сыграет по защищенному рейтингу в паре с Еной Шибахарой.
Звонарева не выступала на уровне тура в одиночном разряде с мая 2024-го, в парном – с «Ролан Гаррос»-2024, где вместе с Миррой Андреевой дошла до четвертьфинала. На Australian Open экс-вторая ракетка мира последний раз играла в 2022-м.
В декабре Звонарева дошла до финала 100-тысячника в Дубае в одиночке и в паре.
