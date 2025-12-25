Бублик объяснил, почему не смотрит женский теннис

Бублик о женском теннисе: «Не смотрю его. Я не понимаю этот вид спорта, мне неинтересно»
11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, почему не смотрит женский теннис.
– Ты смотришь теннис в свободное время?
– Могу посмотреть качественные матчи, финалы «Шлемов». Или своих друзей-товарищей. Например, Карена, Шелтона, Даню. Да вообще всех наших. Могу Тиафу – особенно если он играет в Америке.
Еще в раздевалке все одновременно включают один и тот же матч, когда 6:6 в третьем.
– А качественные матчи в женском теннисе?
– Не смотрю. Мне нечего там смотреть. Я не понимаю этот вид спорта, мне неинтересно, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.
