Бублик высказался об игроках, меняющих гражданство

Бублик об игроках, меняющих гражданство: «Ради чего еще можно делать? Только ради денег»
11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал о смене гражданства в теннисе и условиях своего перехода в Казахстан.
– В декабре несколько российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Что ты об этом думаешь?
– Это их выбор. Если им комфортно, пусть меняют. Я не знаю, зачем они это делают. Ради денег… А ради чего еще можно делать? Только ради денег. Почему нет?
– Тарпищев сказал, что при смене гражданства некоторые страны платят по 500 тысяч долларов. Какие условия были у тебя при переходе в Казахстан?
– Я начал играть за Казахстан в 2016 году. Когда переходишь в Казахстан, никто не платит напрямую. Мне дали условия.
Казахстан обеспечивает процесс. У тебя есть база по всей стране. Ты в любое время приезжаешь, тренируешься, используешь врачей, восстановительные центры. Тебе оплачивают поездки с тренером и с фитнес-тренером.
Но не было такого, что я перешел – мне перевели миллион долларов, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.
Бублик о рейтинговых целях: «Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10»
«Спартак» не ведет переговоров об обмене Спронга из ЦСКА («Чемпионат»)
Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»
Бублик о рейтинговых целях: «Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10»
«Спартак» не ведет переговоров об обмене Спронга из ЦСКА («Чемпионат»)
Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»