Бублик рассказал о своих рейтинговых целях

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, за счет чего дебютировал в топ-20 в сезоне-2025.

– Ты много раз говорил, что тебе комфортно в топ-20, но не выше. Но недавно сказал, что цель на следующий сезон – топ-10. Правильно понимаю, что за год ты изменился и уже не думаешь ограничиться двадцаткой?

– Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Не нужно много напрягаться, зарабатываю примерно те же деньги, что и 15-м.

Но как получилось в этом сезоне: чтобы стать 11-м, я ничего не изменил. Не изменил тренировочный процесс, отсутствие или наличие тусовок и движений, не нанял нутрициолога. Я как жил, так и живу.

Когда начало получаться [после спада], я пытался вернуться туда, где стоял, – в топ-30. Мне эта позиция знакома, я был там кучу лет. Получилось подняться выше – это здорово. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10. Глупо не говорить – особенно когда спрашивают.

– Если ты ничего не менял, сработала совокупность факторов?

– Конечно, так сложились обстоятельства. Может быть, стал взрослее, спокойнее в каких-то аспектах.

Стоять 80 мне не нравилось. Ничего веселого там нет, играть квалификации – это совсем скучно. Но что сделать, жизнь такая. Я к этому относился философски. Старался, работал. Получилось – здорово. Нет – что я могу сделать? – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.