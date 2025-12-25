10-я ракетка мира сыграет на Australian Open

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заявил, что выступит на предстоящем турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, который пройдёт с 12 января по 1 января в Мельбурне. Дрейпер сообщил это в видео, опубликованном в аккаунте Courtsidewithcp в соцсети.

Ранее, в сентябре, теннисист досрочно завершил сезон после US Open из-за травмы руки.