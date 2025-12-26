Швентек обыграла Рыбакину

Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (пятый номер рейтинга) на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – Сборну Европы и Сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, казахстанка Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.