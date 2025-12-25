Мирра Андреева потренировалась с Эалой перед выставочным турниром в Макао

Александра Эала опубликовала фото с Миррой Андреевой в Макао.

Мирра Андреева потренировалась с филиппинской теннисисткой
Александра Эала потренировалась с девятой ракеткой мира Миррой Андреевой перед командным выставочным турниром в Макао, который пройдет 27-28 декабря.

Также там выступят Юго Эмбер, Шан Цзюньчэн, Ибин У и Алехандро Давидович-Фокина. Капитанами будут Кончита Мартинес и Ли На.

«Очень праздничная тренировка🎄», – подписала фото филиппинка.
