Мирра Андреева потренировалась с филиппинской теннисисткой

Александра Эала опубликовала фото с Миррой Андреевой в Макао.

Александра Эала потренировалась с девятой ракеткой мира Миррой Андреевой перед командным выставочным турниром в Макао, который пройдет 27-28 декабря.

Также там выступят Юго Эмбер, Шан Цзюньчэн, Ибин У и Алехандро Давидович-Фокина. Капитанами будут Кончита Мартинес и Ли На.