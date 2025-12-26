Теннисные эксперты поделились прогнозами на 2026 год

Давыденко прогнозирует, что Джокович завершит карьеру в 2026 году
Эксперты канала BB Tennis поделились прогнозами на 2026 год.
Елена Веснина: «Лернер Тьен войдет в топ-10 рейтинга ATP».
Анастасия Пивоварова: «Медведев возьмет крупный титул».
Николай Давыденко: «Новак Джокович завершит карьеру».
Дмитрий Турсунов: «Янник Синнер и Карлос Алькарас продолжат свою гегемонию, никто к ним даже близко не подойдет».
Веснина: «Алекс де Минаур женится на Кэти Болтер».
Пивоварова: «Прорывом года будет [Элиот] Спиццирри».
Давыденко: «Один из российских теннисистов войдет в топ-10».
Веснина: «Будет еще один победитель «Шлема», кроме Алькараса и Синнера».
Пивоварова: «Димитров выпадет из топ-100».
