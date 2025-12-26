Надаль ответил, думает ли о возвращении в теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры.

© Sports.ru

– Есть мнение, что теннисистом остаешься навсегда – как бывший президент США, который все равно остается «президентом»…

– Я так это не ощущаю. Я не живу с мыслью, что я теннисист или был теннисистом. Эта глава закрыта. Конечно, мы здесь именно благодаря теннису, а не чему-то другому, и он навсегда останется в памяти. Но в повседневной жизни я о нем не думаю – разве что в отдельные моменты, когда хочется что-то посмотреть, или в академии, где я соприкасаюсь с теннисом каждый день, но теперь с совсем другой точки зрения.

– Сохранились ли какие-то привычные ритуалы или день полностью изменился?

– Фиксированного распорядка больше нет. Жизнь стала более спонтанной. Раньше все было выстроено по схеме: подъем в определенное время, тренировка, работа в зале – практически одно и то же каждый день. Сейчас я занимаюсь своими проектами, по утрам часто бывают встречи, рабочие поездки, а вторую половину дня стараюсь оставлять свободной, чтобы проводить время с семьей.

– Когда вы немного тренируетесь, не возникает мысли: «если бы я был здоров, с тем, что у меня еще есть…»?

– Нет, потому что я уже не был здоров. К счастью, эта глава закрыта – и закрыта окончательно. Я никогда не относился к людям, которые живут в парадигме «если бы…». Я говорил об этом Марку Лопесу, когда он уже завершил карьеру и мы иногда тренировались: у него возникала мысль, что, возможно, он еще смог бы что-то показать, если вернется. Я сказал ему: «Эта глава закрыта, друг». Сейчас тело дает ровно столько, сколько может, и, думаю, разум – тоже. Наступает момент, когда после паузы ты уже не можешь вернуться в прежний ритм – это крайне сложно.

Я пару раз тренировался с девочками из академии – Алиной Корнеевой и Александрой Эалой – исключительно в роли спарринг-партнера. Без каких-либо других намерений: просто побить по мячу, поддержать их и дать получить удовольствие от процесса. Именно так я к этому и отношусь – без ожиданий и без скрытых мыслей о чем-то большем, – сказал Надаль в интервью AS.