Теннисистка Самсонова объявила о помолвке со своим тренером

Российская теннисистка Людмила Самсонова объявила о помолвке со своим итальянским тренером Алессандро Думитраке.

© Соцсети

Спортсменка выложила в социальной сети фотографию с обручальным кольцом, которое подписала: «Начинается новая глава». Также теннисистка тегнула аккаунт возлюбленного. Самсонова и Думитраке встречаются с 2020 года.

Самсоновой 27 лет. Она пять раз побеждала на турнирах WTA, в 2025 году дошла до четвертьфинала Уимблдона. Самсонова занимает 17‑е место в мировом рейтинге.