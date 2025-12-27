Рублёв — после победы над Вашеро: каким-то образом возвращаешься в игру и побеждаешь
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над Валантеном Вашеро в матче выставочного турнира в китайском Шэньчжэне высказался о тренировках с Маратом Сафиным, а также обратился к своим фанатам из Китая.
— В теннисе, когда кажется, что матч уже сделан, и каким-то образом ты делаешь два хороших удара, соперник немного промахивается, и ты каким-то образом возвращаешься в игру, а потом в итоге побеждаешь.
— Я знаю, ты сказал, что Марат убивал тебя на тренировках. Можешь рассказать конкретно, как именно он тебя убивал?
— Нет, в плане практики мы много тренировались, и всё.
— Андрей, последнее для фанатов из Шэньчжэня. Хочешь сказать пару слов своим любимым китайским фанатам?
— Да, конечно. Я очень рад вернуться, мне правда очень приятно играть перед вами. Всегда чувствую себя очень желанным гостем, так что огромное спасибо вам, — сказал Рублёв в интервью на корте.