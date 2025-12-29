Соболенко объяснила причины поражения от Ника Кириоса

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Ника Кириоса в выставочном матче в Дубае – 3:6, 3:6.

– Я получила невероятный опыт. Я горжусь собой за то, что оказалась достаточно смелой, чтобы выйти и сыграть против мужчины. Мне кажется, я показала очень хороший теннис.

Конечно, я много говорила во время матча, чего обычно не делаю, но это было очень весело (смеется). Мы показали миру, что теннисное событие может быть интересным, увлекательным и непредсказуемым. Я очень этому рада.

Я хотела, чтобы все, кто смотрел матч, получили яркие впечатления. Очень надеюсь, что зрители насладились игрой, ведь именно этого я хотела добиться.

– Кириос известен мощной подачей и агрессивным стилем игры. Меняли ли вы тактику, чтобы нейтрализовать его сильные стороны?

Он отличный игрок, это точно, и очень неудобный соперник. У него есть свои сильные и слабые стороны. Во время матча я старалась постоянно прибавлять. У меня была отличная поддержка – Карен Хачанов давал очень хорошие советы. Теперь я лучше понимаю игру Ника и в целом уровень мужского тура. Это был полезный опыт.

– Вы говорили о непредсказуемости Кириоса. Вам удавалось его читать?

Он называет себя непредсказуемым игроком, но, честно говоря, я видела почти все. Просто его физические возможности гораздо выше.

Это было весело и стало отличной подготовкой к сезону. Физически я чувствую себя более чем готовой. С точки зрения тенниса, думаю, я показала высокий уровень, а это всегда важно, – сказала Соболенко на пресс-конференции.