Теннисист Бублик прошел новогодний опрос

Бублик назвал любимое новогоднее блюдо
11-я ракетка мира Александр Бублик ответил на новогодний блиц-опрос от First & Red.
– Засыпал когда-нибудь до боя курантов?
– Наверное, только в детстве.
– Главное новогоднее блюдо для тебя?
– Крабовый салат.
– Елка настоящая или искусственная?
– Настоящая, конечно.
– Любимый новогодний фильм?
– «Ирония судьбы, или С легким паром!»
– Домашний Новый год или вечеринка?
– Домашний Новый год.
– Ведешь список целей на новый сезон?
– Нет.
– Одно слово, которым опишешь уходящий сезон?
– Интересный.
– Одно слово, которым хочешь описать предстоящий сезон?
– Не знаю.
– Что пожелаешь себе в 2026 году?
– Не сойти с ума.
