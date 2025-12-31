Российский теннисист сменил спортивное гражданство

19-летний российский теннисист Даниил Саркисян сменил спортивное гражданство и будет выступать за Армению. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Саркисян — уроженец Перми. В возрасте 16 лет он переехал в академию Рафаэля Надаля в Испанию для тренировок. Спортсмен занимает 1094-е место в рейтинге ATP в одиночном разряде. За карьеру он заработал более 11 тысяч долларов призовых.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова раскрыла отношение к сменившим спортивное гражданство соотечественницам. Она отметила, что не осуждает их.

В декабре сразу несколько российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Среди них Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Анастасия Потапова.