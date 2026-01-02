Артюр Фис снялся с Australian Open — 2026 из-за травмы
39-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис объявил о снятии с Australian Open — 2026 из-за продолжающихся проблем со спиной.
«Травмы — это часть жизни для спортсмена высшего уровня. На восстановление уходит столько времени, сколько нужно, это не так уж и серьезно. Мне 21 год, у меня ещё 10-15 лет в карьере, это не гонка. С теми ресурсами, которые я сейчас вкладываю, я могу выигрывать крупные турниры. Я всегда говорил, что хочу стать первой ракеткой мира, выигрывать турниры «Большого шлема», и мы хорошо работаем над этим. Я чувствую себя хорошо, спина хорошо заживает. Чтобы вернуться в лучшую форму, нужно много работать. К матчу в Австралии я буду немного не в лучшей форме, но я бы предпочел вернуться на 100%», — сказал Фис на своём YouTube-канале.