Попырин проиграл Алису в матче первого круга турнира ATP-250 в Брисбене

Австралийский теннисист Алексей Попырин (50-я ракетка мира) проиграл представителю Франции Кентену Алису (91-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 4:6 в пользу Алиса.

По ходу матча Попырин подал навылет 13 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Алис сделал 14 эйсов, также допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником французского теннисиста станет победитель матча между американцем Брэндоном Накашимой и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.