Чилич вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гонконге

Хорватский теннисист Марин Чилич (70-я ракетка мира) вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гонконге, обыграв представителя Франции Адриана Маннарино (68-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Чилича.

В ходе встречи Чилич сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Маннарино ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира в Гонконге Чилич сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем (45-я ракетка мира).