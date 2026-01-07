Марта Костюк одолела Юлию Путинцеву на турнире WTA-500 в Брисбене

26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче второго раунда она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:1, 6:0.

© Чемпионат.com

Встреча продлилась 1 час 52 минуты. За это время Костюк сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Путинцевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Далее Марта Костюк сыграет в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене. Её соперницей станет американка Аманда Анисимова.