Андреева и Самсонова идут дальше на турнире WTA в Брисбене

Девятая ракетка мира Мирра Андреева и 17-й номер индивидуальной классификации Людмила Самсонова преодолели барьер второго круга (1/16 финала) на турнире WTA категории "500" в Брисбене (Австралия), где параллельно проходят и мужские соревнования "ATP 250" с участием нашего Даниила Медведева.

После того, как в начале игрового дня в Брисбене Анна Калинская потерпела поражение от американки Джессики Пегулы (2:6, 6:2, 4:6), болельщиков ждал своеобразный микроматч Австралия - Россия. Наши девушки встречались с местными теннисистками и оба раза брали верх. Самсонова победила Эмерсон Джонс из середины второй сотни рейтинга - 6:4, 6:1. Андреевой пришлось потрудиться максимально возможные три сета для того, чтобы оставить не у дел квалифая Оливию Гадеки (204-е место в личной классификации WTA) - 4:6, 6:1, 6:2.

Поскольку у Самсоновой и Андреевой высокие номера посева (десятый и шестой соответственно), то в турнире с 48 участницами в основной сетке они начали борьбу со второго круга. То есть это были их первые матчи одиночного разряда в сезоне-2026.

В 1/8 финала россиянки выступят сразу в четырех разных парах: Мирра Андреева - Линда Носкова (Чехия), Людмила Самсонова - Александра Соснович (Беларусь), Екатерина Александрова - Каролина Мухова (Чехия), Диана Шнайдер - Мэдисон Киз (США).

В парном разряде в Брисбене наши Ирина Хромачева и Александра Панова в четверг рано утром по времени Москвы сыграют в четвертьфинале с украинскими соперницами.