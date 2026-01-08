Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA, который проходит в австралийском Брисбене. В матче третьего круга она взяла верх над Сораной Кирстя из Румынии, сообщает «МИР 24.

Поединок продолжался почти 1,5 часа и закончился в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. В активе 27-летнеей спортсменки две подачи навылет, одна двойная ошибка, а также четыре реализованных брейк-пойнта из 13. Ее соперница выполнила два эйса, смогла реализовать один брейк-пойнт из двух и допустила одну двойную ошибку.

Следующей соперницей Соболенко станет победитель матча между россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Мэдисон Киз. Этот поединок состоится в четверг позднее.

Накануне российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира в Брисбене. Она одержала победу над австралийкой Оливией Гадеки со счетом 4:6, 6:1, 6:2. В третий круг также вышла россиянка Людмила Самсонова. Она одолела австралийку Эмерсон Джонс — 6:4, 6:1.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 миллиона.