Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Гонконге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (седьмой в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. В её рамках Рублёв семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Музетти пять эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За титул Лоренцо Музетти поспорит с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Маркос Гирон (США).