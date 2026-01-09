Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге

Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик вышел в полуфинал соревнований ATP-250 в Гонконге, переиграв в четвертьфинале китайца Цзюнчена Шана, занимающего 406-ю строчку в классификации.

Встреча продолжалась 1 час и 26 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:6(7:2).

Бублик исполнил 15 эйсов при двух двойных ошибках. Он реализовал два из четырех брейк-пойнтов. Цзюнчен Шан сделал три эйса, столько же двойных ошибок и смог взять одну подачу Бублика.

В следующем матче Бублик встретится с победителем встречи между американцами Маркосом Гироном и Майклом Ммо.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

