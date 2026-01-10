658-й номер рейтинга, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) после отказа 45-й ракетки мира Лауры Зигемунд из Германии. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:0 (отказ).

Отметим, 37-летняя Зигемунд вела 5:0 40:30 в первом сете.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках Звонарёва два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в основную сетку соревновании Вера Звонарёва поспорит с чешской теннисисткой Терезой Валентовой.