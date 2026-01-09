«Что в прошлом, то в прошлом». Соболенко — о том, что уступает Муховой по личным встречам

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинального матча на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия), где сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.

«Я всегда подхожу к каждому матчу одинаково, неважно, какой счет между нами. Что в прошлом, то в прошлом. Я постараюсь применить всё, над чем работала всю свою карьеру, и каждый раз буду стараться лучше», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Мухова ведёт по личным встречам с Соболенко со счётом 3:1. Последнюю их встречу в Пекине (Китай) в 2024 году выиграла чешка со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 7:5.