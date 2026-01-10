Медведев обыграл Михельсена и вышел в финал турнира ATP-250 в Брисбене

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира ATP-250 в Брисбене обыграл американца Алекса Михельсена (37-е место в мировом рейтинге) и вышел в финал. Встреча теннисистов продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2. Этот турнир — первый для Медведева в сезоне-2026.

По ходу матча Медведев сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Михельсен также подал навылет четыре раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В финале Медведев сыграет с другим американским теннисистом Брэндоном Накашимой (33-я ракетка мира).