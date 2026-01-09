Медведев вышел в 52-й полуфинал на харде – среди действующих игроков больше только у Джоковича
Даниил Медведев стал полуфиналистом ATP 250 в Брисбене, обыграв 59-ю ракетку мира и лаки-лузера Камиля Майхржака со счетом 6:7(4), 6:3, 6:2.
Это 52-й полуфинал россиянина на харде. Ранее он делил второе место по этому показателю среди действующих игроков с Гаэлем Монфисом, но теперь его обходит только Новак Джокович (127).
Дальше Медведев встретится с Алексом Микельсеном. Они играли друг с другом дважды, оба матча прошли в прошлом году и оба выиграл россиянин.
