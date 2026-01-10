Костюк повесила баранку Пегуле и впервые с 2024-го вышла в финал
№ 26 в мире Марта Костюк обыграла шестую ракетку мира Джессику Пегулу в 1/2 финала турнира в Брисбене – 6:0, 6:3.
Она повесила баранку 33-й раз в карьере, сопернице с таким высоким рейтингом – впервые.
Украинка вышла в четвертый финал на уровне тура. В последний раз Костюк играла на этой стадии турнира в 2024 году – тогда она уступила Елене Рыбакиной в финале WTA 500 в Штутгарте.
Кроме того, она одержала третью победу подряд над игроком топ-10.
В финале Костюк встретится с Ариной Соболенко.
