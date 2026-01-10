Вероника Кудерметова назвала причину снятия с Открытого чемпионата Австралии — 2026

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала своё снятие с Открытого чемпионата Австралии — 2026. Таким образом, россиянка не примет участия ни в одном турнире в австралийской серии в сезоне-2026.

«Дорогие друзья! В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах. Хочу лично прояснить ситуацию. Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моём теннисе, то поиск мотиваций для себя… И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но увы… У Всевышнего свои планы на каждого из нас! В канун Нового года мне сделали операцию. Какую именно – пусть это останется моим личным маленьким секретом! В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью. Ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъёме, многое получается! Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу – подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией. И уже в обновлённом состоянии вернуться на корт, но уже сильнее!» — написала Кудерметова на своей странице в социальных сетях.