Элина Свитолина выиграла турнир WTA-250 в Окленде

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), одолев в финале китаянку Ван Синьюй (57-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

По ходу матча Свитолина подала навылет семь раз, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. Синьюй сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни один из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

Свитолина является бронзовым призёром Олимпиады-2020, победительницей Итогового турнира WTA (2018).