Даниил Медведев выиграл титул на турнире ATP-250 в Брисбене

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале он обыграл американца Брэндона Накашиму (33-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Медведев выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Накашимы три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Титул в Брисбене стал 22-м в карьере 29-летнего Даниила Медведева. Он поднимется на одну строчку в рейтинге ATP и станет 12-й ракеткой мира.